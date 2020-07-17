Автомобильная парковка для инвалидов с 1 июля 2020 года осуществляется по новым правилам. Право оставлять машину на специально отведенных местах граждане с инвалидностью будут подтверждать не наличием индивидуального опознавательного знака «Инвалид», а включением их транспортных средств в особый федеральный реестр. Выдача таких знаков прекращена, а ранее выданные таблички будут действительны до конца 2020 года. Правила парковки для инвалидов 3 группы уточнены в части того, кто из них получил право бесплатно парковаться на местах со специальной разметкой.

Парковка для инвалидов в 2020 году: нормативная база

Новые правила парковки для лиц, имеющих инвалидность, отражены в нескольких правовых актах:

законе № 181-ФЗ от 24.11.1995 – о социальной защите инвалидов (ст.5.1, 8, 15);

законе № 184-ФЗ от 18.07.2019, содержащем поправки к закону о соцзащите граждан с инвалидностью, которыми установлены основные изменения в парковке для инвалидов;

Постановлении Правительства РФ № 115 от 10.02.2020, определяющем в каких случаях инвалиды с третьей группой вправе бесплатно парковаться с 1 июля 2020 года;

приказе Министерства труда и соцзащиты РФ № 724н от 14.11.2019 с утвержденным порядком размещения в федеральном реестре инвалидов (сокращенно – ФРИ) информации об управляемом автомобиле - самим инвалидом или другим лицом, которое его перевозит.

Главные изменения в парковке для инвалидов, передвигающихся на машине, состоит в том, что их право бесплатно парковаться в местах, специально отведенных для лиц с ограниченными возможностями, будет проверяться по ]]> реестру ФРИ ]]>. Если информация о припаркованном автомобиле включена в федеральный реестр инвалидов, парковка разрешается.

С 01 июля 2020 года прекратилась выдача индивидуальных опознавательных знаков «Инвалид», размещаемых на автомобиле. Ранее полученные знаки можно продолжать использовать для реализации права на льготную парковку в течение ближайших 6 месяцев переходного периода – до наступления 2021 года (п.3 ст.3 закона № 184-ФЗ от 18.07.2019).

Об основных изменениях законодательства, касающихся парковки машин, на которых передвигается инвалид, расскажем подробнее.

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Парковка для инвалидов: новые правила

До 1 июля 2020 года сведения об автомобилях инвалидов (или перевозящих их лиц) содержались в региональных базах. По ним проверялась правомерность парковки машин на местах, отведенных для лиц с ментальными или физическими ограничениями. Это создавало проблемы при переезде в другой регион, так как требовалось вносить данные о транспортном средстве в базу другого субъекта РФ, чтобы избежать штрафа за незаконную парковку. Новые правила парковки для инвалидов устранили это неудобство.

Теперь информация об автомобиле, на котором ездит человек с инвалидностью, вносится в единый федеральный реестр инвалидов. Его ведет Пенсионный фонд России. Ведомство должно обеспечить доступ к общей базе из любой точки страны. Инвалид сможет беспрепятственно парковаться на специальных местах при переезде в другой регион, не предпринимая дополнительных действий. А автоинспекторы получают возможность контролировать законность парковки машины на стоянках для инвалидов, сверяя марку, номер и модель транспортного средства по единой базе.

Оформить парковку для инвалидов можно, включив данные о его автомобиле в ФРИ. Заинтересованный в этом гражданин подает соответствующее заявление в Пенсионный фонд. В нем, в частности, указывается:

ФИО инвалида (ребенка-инвалида), место и дата его рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина с инвалидностью, номер его СНИЛС;

ФИО представителя инвалида (родителя, опекуна, попечителя и т.д.) – при его наличии, реквизиты его паспорта;

государственный номер автомобиля, марка и модель машины.

На основании поданного заявления сотрудники Пенсионного фонда РФ вносят сведения об инвалиде и транспортном средстве в ФРИ. По окончании полугодового переходного периода (то есть с 01.01.2021) разрешение на парковку для инвалидов граждане будут получать только после включения данных о машине в указанный реестр.

В ФРИ вносится информация только об одном автомобиле. Если транспортное средство, на котором передвигается человек с инвалидностью, меняется, нужно подать новое заявление в ПФР. Информация должна обновиться в течение 15 минут с момента его регистрации (п.9 Приказа Минтруда и соцзащиты № 724н от 14.11.2019). Бесплатная парковка для инвалидов на специальных местах разрешается даже в случаях, когда они передвигаются на такси. Главное своевременно передать сведения о себе и о машине в Пенсионный фонд для включения их в федеральный реестр. Таковы обновленные в части парковки для инвалидов правила 2020.

Подать заявление можно удаленно (через личный кабинет инвалида на сайте ФРИ или портал Госуслуг) или лично посетив многофункциональный центр.

Региональные власти уже учитывают последние нововведения в своей работе. Так, парковка инвалидов в Москве с 1 июля 2020 года больше не сверяется со столичным реестром парковочных разрешений для данной категории лиц – он был упразднен. Все данные, содержащиеся в московской базе, переданы в федеральный реестр инвалидов. Подав заявление в Пенсионный фонд, инвалиды смогут беспрепятственно парковаться на специальных местах.

Парковка инвалидам 3 группы: изменения с 1 июля

Постановлением № 115 от 10.02.2020 Правительство определило, в каких случаях инвалиды третьей группы имеют право на бесплатную парковку автомобиля. Это возможно при следующих обстоятельствах:

если у инвалида 3 группы ограничена способность к самостоятельному передвижению (1, 2 или 3 степени выраженности);

если опознавательный знак «Инвалид» получен до 01.07.2020 гражданином, имеющим право на бесплатную парковку.

Если в машине едет инвалид 1 группы или инвалид 2 группы, парковка разрешается при любых заболеваниях, послуживших причиной инвалидности.